مقتل ضابطين يمنيين في هجوم منسوب إلى تنظيم القاعدة

مقتل ضابطين يمنيين في هجوم منسوب إلى تنظيم القاعدة

قتل ضابطان في القوات الحكومية اليمنية السبت في هجوم في جنوب البلاد منسوب إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وفق ما أفادت مصادر أمنية.



وأعلن مصدر أمني لوكالة فرانس برس "مقتل ضابطين من قوات الدعم والإسناد الحكومية وجرح تسعة آخرين في إنفجار عبوة ناسفة زرعت من قبل عناصر يرجح أنهم من تنظيم القاعدة".



وأشار المصدر إلى أن الإنفجار وقع في محافظة أبين التي تشهد معارك وهجمات تستهدف قوات الأمن من قبل عناصر القاعدة.



وأكد مصدر أمني ثان أن التفجير وقع أثناء مرور مركبة عسكرية كان على متنها الضابطان والجرحى التسعة.