رئيس وزراء الإمارات يعلن تعديلًا وزاريًا

رئيس وزراء الإمارات يعلن تعديلًا وزاريًا

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على منصة إكس أن رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عين اليوم السبت مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبًا لرئيس الوزراء للشئون المالية والإقتصادية.



كما عين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع.

