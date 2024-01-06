طرق في لندن مغلقة تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة

أغلق محتجون مؤيدون للفلسطينيين طرقًا خارج البرلمان البريطانيّ، في لندن، مطالبين بوقف فوريّ لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ووقعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة، التي منعتهم من السير على جسر وستمنستر.

وتشهد لندن، مثلها مثل مدن غربية أخرى، مظاهرات متكررة وأحيانًا كبيرة تطالب بوقف القصف الإسرائيليّ العنيف لغزة، الذي أعقب الهجوم المباغت، الذي شنه مسلحو “حماس” على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.