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11 قتيلًا بينهم خمسة أطفال في قصف روسي على بوكروفسك في شرق أوكرانيا

11 قتيلًا بينهم خمسة أطفال في قصف روسي على بوكروفسك في شرق أوكرانيا



قتل 11 شخصًا على الأقل بينهم خمسة أطفال وأصيب ثمانية آخرون بجروح في قصف روسي السبت على مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا، على ما أعلن حاكم منطقة دونيتسك.



وقال حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين على تلغرام: "ضرب الروس المنطقة بصواريخ إس-300 ما خلف 11 قتيًلا وثمانية جرحى. وكانت الضربة الرئيسية في بوكروفسك وريفني".