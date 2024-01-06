قتيلان في إنفجار في حافلة في حي شيعي في كابول

قتيلان في إنفجار في حافلة في حي شيعي في كابول

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون السبت في إنفجار وقع في حافلة في حي شيعي في عاصمة أفغانستان حيث غالبية السكان من السنة، حسبما ذكرت الشرطة.



وقال المتحدث بإسم شرطة كابول خالد زادران إن الإنفجار وقع في حي دشت برجي حيث يعيش أبناء طائفة الهزارة الشيعية المضطهدة تاريخيًا.



وأضاف زادران في بيان: "وفقًا للمعلومات الأولية، للأسف قتل مدنيان كانا على متن الحافلة وأصيب 14 آخرون ونقلوا إلى المستشفى".

