بلينكن يريد ضمان عدم إتساع النزاع في الشرق الأوسط

بلينكن يريد ضمان عدم إتساع النزاع في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة جديدة في الشرق الأوسط السبت أثناء توقفه في اليونان أنه يريد ضمان عدم إتساع النزاع في المنطقة.



وقال بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في خانيا في جزيرة كريت: "علينا أن نضمن عدم إتساع النزاع... أحد أوجه الخوف الحقيقية هي الحدود بين إسرائيل ولبنان ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم تصعيد الوضع".