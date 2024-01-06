هيئة الطيران المدني الأميركية تأمر بفحص طائرات بوينغ 737 ماكس 9 وتمنعها من التحليق

أمرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية السبت بإخضاع 171 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الإنتهاء من ذلك، غداة حادثة وقعت خلال رحلة في ولاية أوريغون في شمال غرب الولايات المتحدة.وذكرت الهيئة في بيان أن توجيهات إدارة الطيران الفدرالية تفرض على المشغلين (شركات الطيران) فحص الطائرات قبل قيامها برحلة جديدة، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة.