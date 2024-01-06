بلينكن: الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها ما يمكن فعله لحماية المدنيين في قطاع غزة

بلينكن: الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها ما يمكن فعله لحماية المدنيين في قطاع غزة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم السبت أن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها ما يمكن فعله لحماية المدنيين في قطاع غزة مع إستمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية.



وأشار بلينكن، الذي يقوم بجولة في المنطقة تستمر أسبوعًا، للصحفيين في اليونان إلى أنه يريد التأكد من أن دول المنطقة تستخدم العلاقات القائمة لضمان عدم تصعيد الصراع.