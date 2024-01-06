فقدان عناصر في سلاح بحرية السنغال في عملية لمكافحة تهريب المخدرات

فُقدت خمسة عناصر من وحدة كوماندوس تابعة للبحرية الوطنية السنغالية، منذ تدخلهم مساء الجمعة على متن سفينة، في عملية لمكافحة تهريب المخدرات، وفق ما أعلن الجيش السنغاليّ.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الاعلام والعلاقات العامة في الجيوش السنغالية أنّه "يأتي هذا الحدث في اعقاب اعتراض سفينة الدورية والو في أعالي البحار لسفينة يشتبه في تهريبها للمخدرات قبالة سواحل دكار".

وقال الجيش إنه "خلال عملية التفتيش لاحظ فريق التدخل التابع للوحدة البحرية التي صعدت على متن السفينة فتح صماماتها" وهو "عمل تخريبي لإغراق السفينة لمحو اي دليل على حمولتها غير الشرعية".

وفي ختام العملية نُقل سبعة عناصر من فريق التدخل وافراد السفينة العشرة الى السفينة والو. وفقد خمسة من عناصر الوحدة والبحث جار للعثور عليهم، حسب البيان.