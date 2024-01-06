ترامب: الولايات المتحدة دولة عاجزة

استغل الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب زيارته الأولى لولاية أيوا الأمريكية هذا العام لمهاجمة منافسته في الترشح لانتخابات الرئاسة عن الحزب الجمهوريّ نيكي هيلي والرد على الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي وصفه أمس بأنه تهديد للديمقراطية الأمريكية.

وفي حديثه أمام بضع مئات من مؤيديه قبل عشرة أيام فقط من المؤتمر الحزبيّ الحاسم في ولاية أيوا ضمن الجولة الأولى من السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، قدم ترامب صورة قاتمة للولايات المتحدة.

ووصف ترامب الولايات المتحدة بأنها دولة "عاجزة" تعاني من "الإرهابيين" والمهاجرين من "المصحات العقلية" الذين يتدفقون عبر الحدود من المكسيك.