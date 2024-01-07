تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى اعتداء على حافلة في حي شيعي بكابول

قُتل شخصان وأصيب 14 آخرون السبت جرّاء انفجار في حافلة بحيّ شيعي في عاصمة أفغانستان حيث غالبيّة السكّان من السنّة، حسبما ذكرت الشرطة، في هجوم تبنّاه تنظيم الدولة الإسلاميّة.



وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران إنّ الانفجار وقع في حيّ دشت برتشي، حيث يعيش أبناء طائفة الهزارة الشيعيّة المضطهدة تاريخيا.



وأضاف في بيان: "وفق المعلومات الأوّلية، قُتل للأسف مدنيّان كانا في الحافلة وأصيب 14 آخرون ونُقلوا إلى مستشفى".



وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان مسؤوليّة الهجوم، في بيان عبر تلغرام.



وقال في البيان: "فجّر جنود الخلافة عبوة ناسفة داخل حافلة مكتظّة بالرافضة المشركين، بمنطقة (دشت برتشي) غربي العاصمة (كابل)، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 20 رافضيًّا واحتراق الحافلة".