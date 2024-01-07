6 شهداء في قصف إسرائيلي على جنين

استشهد ستة أشخاص فجر الأحد في قصف إسرائيلي على جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.



وتحدثت الوزارة في بيان عن أن "6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيّرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين".



ونقلت وكالة "وفا" فجر الأحد أن "عددا من الآليات العسكرية اقتحمت مدينة جنين من شارع جنين- نابلس، وسط مواجهات في مناطق عدة بالمدينة". وذكرت أن طائرات استطلاع وطائرات مسيّرة حلّقت في سماء المدين.