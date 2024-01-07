الخطوط التركية توقف موقتا تسيير طائرات بوينغ 737 ماكس 9 للفحص

أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية التركية يحيى أوستن على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن الشركة سحبت جميع طائراتها الخمس من طراز بوينغ 737 ماكس 9 من الخدمة من أجل الفحص.



وأشار الى أن الطائرات ستبقى في أول مطار تهبط فيه.



ومنعت الجهات التنظيمية الأميركية أمس السبت موقتا تحليق 171 من طائرات بوينغ 737 ماكس 9 لإجراء فحوص تتعلق بالسلامة، بعد انفجار في مقصورة أجبر طائرة جديدة محملة بالركاب تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز على الهبوط اضطراريا.