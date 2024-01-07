الصين ستفرض عقوبات على 5 شركات أميركية بسبب مبيعات أسلحة لتايوان

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم، أن بكين ستفرض عقوبات على خمس شركات أميركية للصناعات العسكرية ردا على مبيعات أسلحة لتايوان.



وكشف المتحدث أن الشركات الخمس هي بي.إيه.إي سيستمز لاند اند أرمامنتس وألاينت تيكسيستمز أوبريشنز وأيروفيرونمنت وفياسات وداتا لينك سولوشنس.



وتأتي العقوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان في 13 كانون الثاني التي وصفتها الصين بأنها اختيار بين الحرب والسلام.



وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت في الشهر الماضي على مبيعات معدات قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان لمساعدتها في صيانة نظم معلوماتها التكتيكية.



وقال المتحدث في بيان إن مبيعات الأسلحة في الآونة الأخيرة "تقوض بشدة سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتضر بشدة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".



وأضاف أن الصين ستجمد أصول هذه الشركات وستمنع الأفراد والمؤسسات في الصين من التعامل معها.