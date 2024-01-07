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العثور على "ضحايا مدنيين" بعد ضربات جوية شنها الجيش النيجري ضد "إرهابيين"
أخبار دولية
2024-01-07 | 00:41
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العثور على "ضحايا مدنيين" بعد ضربات جوية شنها الجيش النيجري ضد "إرهابيين"
عثِر على "ضحايا مدنيين" بعد ضربات جوية شنها الجيش النيجري ضد "إرهابيين" ليل الجمعة السبت قرب الحدود مع بوركينا فاسو، حسبما أعلن النظام العسكري الذي يتولى السلطة منذ تموز.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الوطني لحماية الوطن (النظام العسكري النيجري)، أن الجيش "صد بقوة هجوما إرهابيا" شنته مجموعة ليل 5 إلى 6 كانون الثاني نحو الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي.
واستهدف هذا الهجوم موقعا عسكريا في تياوا بمنطقة تيلابيري (غرب) القريبة من بوركينا فاسو.
وأضاف البيان الذي تُلي عبر التلفزيون العام أنه "في أعقاب هذه العملية، نُفِّذت ضربات جوية" نحو الساعة 20,30 ضد "مجموعة ثانية (إرهابية مسلحة) على دراجات نارية وفي مركبات كانت متجهة نحو الموقع العسكري في تياوا".
وأعلن البيان أنه "خلال عملية بحث في المنطقة" السبت "عثرت دورية عسكرية على ضحايا مدنيين في مكان الغارة"، من دون تقديم حصيلة.
لكن النظام العسكري أكد أن الترتيبات اللازمة اتُخِذت "لتقديم المساعدة للجرحى" الذين نُقلوا إلى مركز صحي.
وأوضحت السلطات أن الجماعات الجهادية النشطة منذ سنوات عدة في منطقة تيلابيري الشاسعة هذه، تعيش "حالا من الفوضى وتبحث عن ملجأ" بعد عمليات شنها الجيش، لكنها لا تزال تخطط لشن هجمات ضد ثلاثة مواقع لقوات الأمن في المنطقة.
ويتولى مجلس عسكري السلطة في النيجر منذ تموز عقب انقلاب.
وتشهد منطقة الساحل منذ أشهر زيادة في الهجمات التي يشنها جهاديون ومجموعات متمردة وأدت إلى سقوط مئات القتلى.
أخبار دولية
"ضحايا
مدنيين"
ضربات
الجيش
النيجري
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