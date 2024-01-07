القوات الجوية الأوكرانية: روسيا تطلق 28 مسيرة و3 صواريخ على أوكرانيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم، أن روسيا أطلقت 28 طائرة مسيرة هجومية وثلاثة صواريخ كروز على أوكرانيا أثناء الليل، مضيفة أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 21 من الطائرات المسيرة.



وكتبت القوات الجوية على قناتها على تطبيق تيليغرام أن روسيا استهدفت جنوب وشرق أوكرانيا بشكل أساسي، لكنها لم تذكر مصير الصواريخ الثلاثة التي تقول إن موسكو أطلقتها.