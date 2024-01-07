الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل إحدى عناصرها في عملية بالضفة الغربية المحتلة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل إحدى عناصرها خلال عملية اقتحام نفذّتها في جنين بالضفة الغربية المحتلة الأحد.



وقالت إن القتيلة "كانت في عربة عملياتية تعرضت لانفجار عبوة ناسفة"، مشيرة الى أن التفجير أدى الى إصابة ثلاثة عناصر آخرين بجروح.



وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد أفادت في وقت سابق باقتحام آليات عسكرية اسرائيلية مدينة جنين ووقوع مواجهات، بينما أعلنت وزارة الصحة استشهاد ستة أشخاص جراء قصف بطائرة مسيّرة.