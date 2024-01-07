عمان توقع اتفاقية امتياز للتنقيب والاستكشاف مع شركة لبنانية

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم، بأن وزارة الطاقة والمعادن وقعت اتفاقية امتياز للتنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في منطقتي الامتياز رقمي 38 و74 بمحافظة ظفار مع الشركة اللبنانية سي سي اينرجي للتطوير.