مناورات كورية شمالية بالذخيرة الحية قرب الحدود البحرية بين الكوريتين

تجري كوريا الشمالية مناورات بالذخيرة الحيّة عند سواحلها الغربية، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الأحد، في ثالث يوم على التوالي من التدريبات العسكرية قرب الحدود البحرية المتنازع عليها مع سيول.



وذكرت "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن "كوريا الشمالية تجري مناورات بالذخيرة الحيّة على الساحل الغربي"، من دون نشر تفاصيل إضافية.



وأوصى مسؤولون محليون في كوريا الجنوبية سكان الجزر الحدودية البحرية بـ"أخذ الحيطة والحذر بشأن النشاطات في الهواء الطلق".