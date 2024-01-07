بلينكن عقد محادثات مع نظيره الأردني

يواصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد في الأردن جولته المكثفة في الشرق الأوسط، داعيا إلى تفادي توسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.



وعقد بلينكن صباح الأحد محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تناولت تطورات الأوضاع في غزة، على أن يلتقي بلينكن في وقت لاحق الملك عبدالله الثاني، ويزور أحد مراكز برنامج الأغذية العالمي في العاصمة.



وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية على منصة "إكس" إن الصفدي أكد لبلينكن "ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع مناطق غزة".

وبحسب البيان، فقد تناولت المباحاثات ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس.

يجري الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi ونظيره وزير الخارجية الأمريكي @SecBlinken، مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في #غزة، والكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تنتجها الحرب. ويؤكد الصفدي ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين، وضمان وصول… pic.twitter.com/tpiNIXrNns — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 7, 2024

وكان بلينكن قد وصل الى عمّان السبت بعد محطتين في تركيا واليونان. وهو قال قبيل مغادرته مطار خانيا بجزيرة كريت اليونانية، إنه "يجب علينا ضمان عدم اتساع النزاع" في غزة حيث دخلت الحرب شهرها الرابع.



وأضاف أن "أحد أوجه الخوف الحقيقية هي الحدود بين إسرائيل ولبنان ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم تصعيد الوضع".