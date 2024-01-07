بلينكن عقد محادثات مع نظيره الأردني

يجري الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi ونظيره وزير الخارجية الأمريكي @SecBlinken، مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في #غزة، والكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تنتجها الحرب. ويؤكد الصفدي ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين، وضمان وصول… pic.twitter.com/tpiNIXrNns
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 7, 2024
يجري الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi ونظيره وزير الخارجية الأمريكي @SecBlinken، مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في #غزة، والكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تنتجها الحرب. ويؤكد الصفدي ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين، وضمان وصول… pic.twitter.com/tpiNIXrNns