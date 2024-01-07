شقيقة كيم جونغ أون تنفي إطلاق كوريا الشمالية قذائف قرب الحدود السبت

نفت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأحد، اتهامات سيول لبيونغ يانغ بإطلاق عشرات القذائف المدفعية قرب الحدود المشتركة أمس.



وأعلن الجيش الكوري الجنوبي السبت أن قوات الشطر الشمالي أطلقت أكثر من 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونبيونغ بعد يوم على قيام الطرفين بمناورات بالذخيرة الحية في المنطقة نفسها قرب الحدود البحرية المتنازع عليها بينها.



وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بأن القذائف سقطت في منطقة عازلة أُنشئت بموجب اتفاق خفض التوتر المبرم عام 2018. وانهار الاتفاق في تشرين الثاني بعدما أطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا لأغراض التجسس.



وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية: "لم يطلق جيشنا ولا قذيفة واحدة في المنطقة البحرية".



ولفتت إلى أن جيش بلادها فجّر قنابل تحاكي صوت الأعيرة النارية 60 مرّة و"راقب رد فعل" القوات الكورية الجنوبية.



وقالت: "كانت النتيجة تماما كما توقعنا.. أخطأوا في تحديد صوت المتفجرات على اعتبارها إطلاق نار وافترضوا بأنه استفزاز بنيران المدفعية واختلقوا كذبة من دون أي شعور بالخجل".



وأضافت: "في المستقبل، سيخطئون أيضا في تقدير حتى صوت الرعد في سماء الشمال على أنه نيران مدفعية من جيشنا".