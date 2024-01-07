العاهل الأردني يؤكد أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة

العاهل الأردني التقى بلينكن

أفاد الديوان الملكي الهاشمي بأن العاهل الأردني الملك عبد الله حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من "التداعيات الكارثية" لاستمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.



وأعلن في بيان، أن الملك عبد الله أكد خلال اجتماعه مع بلينكن في عمان، أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة.