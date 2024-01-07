شركة الشحن الصينية كوسكو علقت عمليات الشحن إلى إسرائيل

ذكر موقع جلوبز الإخباري المالي الإسرائيلي اليوم الأحد أن شركة الشحن الصينية كوسكو علقت عمليات الشحن إلى إسرائيل.



وجاء التقرير، الذي لم يتضمن تفاصيل عن أسباب القرار، في وقت تعطلت فيه الممرات الملاحية في البحر الأحمر بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.



وامتنعت مكاتب كوسكو في إسرائيل عن التعليق. وقال مسؤولو موانئ في إسرائيل إنهم يتحققون من التقرير.

