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استشهاد صحافيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
أخبار دولية
2024-01-07 | 05:57
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استشهاد صحافيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس استشهاد صحافيين في قصف إسرائيلي الأحد على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، أحدهما متعاون مع وكالة فرانس برس والثاني نجل مدير مكتب قناة "الجزيرة" في القطاع وائل الدحدوح.
وقالت الوزارة: "ارتقاء مصطفى ثريا وحمزة وائل الدحدوح في غارة على سيارة بمنظقة ميراج برفج جنوب قطاع غزة".
وأكدت القناة بدورها "استشهاد" الصحافيين "في قصف إسرائيلي".
أخبار دولية
قصف إسرائيلي
غزة
استشهاد
صحافي
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