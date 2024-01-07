قتيلان من الحشد الشعبي بشمال العراق في هجوم نُسب لتنظيم الدولة الإسلامية

قتل عنصران من الحشد الشعبي في هجوم نسب لتنظيم الدولة الإسلامية ليل السبت في شرق محافظة صلاح الدين الواقعة شمال بغداد، كما أفاد بيان لهيئة الحشد الشعبي ومصدر أمني.



وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "مقاتلَين" في الحشد الشعبي قتلا "متأثرَين بجراحهما بعد إصاباتهما خلال التصدي" لهجوم لتنظيم الدولة الإسلامية، شرق صلاح الدين.



وأفاد مصدر أمني بأنّ عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية "هاجموا نقطة تعود إلى اللواء 22 في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي" ليل السبت، ما أدى إلى مقتل العنصرين في الحشد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح "خلال تصديهم للهجوم" الذي وقع في منطقة الزركة في محافظة صلاح الدين.



وغداة الهجوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية قصف الجيش العراقي "أوكاراً مهمة" للتنظيم "في محافظة ديالى" الواقعة في شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل خمسة عناصر من التنظيم "من بينهم ما يسمى عسكري قاطع الوقف المجرم مجيد معيوف"، وفق بيان للخلية.