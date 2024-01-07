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زيلينسكي: يمكن هزيمة الهجوم الروسي على أوكرانيا
أخبار دولية
2024-01-07 | 08:31
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زيلينسكي: يمكن هزيمة الهجوم الروسي على أوكرانيا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يمكن هزيمة الهجوم الروسي على أوكرانيا، مضيفاً أن الوضع في ساحة القتال في الوقت الراهن لا يزال مستقرا بشكل نسبي.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر في السويد عبر رابط فيديو "حتى روسيا يمكن إعادتها للالتزام بالقانون الدولي. يمكن هزيمة عدوانها".
وأضاف أن الحرب في أوكرانيا لفتت الانتباه إلى أن أوروبا يجب أن تطور الإنتاج المشترك للأسلحة لضمان قدرة القارة على "المحافظة على نفسها" في ظل أي ظرف عالمي قد يطرأ.
وتابع "أثبتت هذه الحرب الدائرة منذ عامين أن أوروبا بحاجة إلى ترسانة خاصة بها كافية للدفاع عن الحرية وأنها بحاجة أيضا إلى قدرات خاصة بها لضمان الدفاع".
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