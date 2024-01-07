وزير المالية الإسرائيلي: من المقرر أن يصدق مجلس الوزراء على ميزانية الحرب لعام 2024 يوم الخميس

اعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد إن من المقرر أن يصدق مجلس الوزراء على ميزانية الحرب لعام 2024 يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة تسعة مليارات شيقل (2.5 مليار دولار) لجنود الاحتياط.



وأضاف سموتريتش في بيان مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت "جنود الاحتياط وأسرهم من أولويات دولة إسرائيل، وهم ركيزة ميزانية 2024 التي سنقدمها في نهاية هذا الأسبوع".



ووافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في كانون الأول على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 بقيمة نحو 30 مليار شيقل للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين من هجمات حماس في السابع من تشرين الأول التي أشعلت فتيل الحرب.



وذكر المتحدث باسم سموتريتش أن من المرجح إجراء تصويت على الميزانية يوم الخميس لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.



وقالت وزارة المالية إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيقل أخرى في عام 2024 وستؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها لثلاثة أمثال تقريبا إلى نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر القتال حتى شباط.