وزارة الطاقة السعودية وشركة نيوم توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة

وقّعت وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وشركة نيوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.



وأوضحت الوكالة أن المذكرة تشمل التعاون "لتطوير التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة ومتابعة الإنجازات ومجالات التحسين وتقديم الحلول الفنية والتنظيمية في مجالات تطوير تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين والاستدامة والابتكار".