الطيران المدني الإماراتي: الشركات الوطنية ليس لديها من الطائرات المتأثرة بخلل بوينج 737 ماكس 9 الفني

نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الهيئة العامة للطيران المدني في البلاد قولها إن شركات الطيران الوطنية ليس لديها أي من الطائرات المتأثرة بالخلل الفني الذي تعرضت له طائرة أمريكية من طراز بوينج 737 ماكس 9.



وأوقفت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أمس تحليق العديد من طائرات بوينج 737 ماكس 9 موقتا لإجراء فحوصات سلامة عليها بعد انفجار في مقصورة أجبر طائرة جديدة محملة بالركاب تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز على الهبوط اضطراريا.