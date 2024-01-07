مقتل طفلة فلسطينية بالرصاص الاسرائيلي "خلال هجوم دهس بسيارة"

أطلق شرطيون اسرائيليون، كانوا يردّون على هجوم دهس بسيارة عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية المحتلة، النار على طفلة فلسطينية،بحسب ما قالت الشرطة الإسرائيلية، في وقت أكد مسعفون مقتلها،



وأوضحت الشرطة الاسرائيلية أنه "نتيجة إطلاق النار، أصيبت طفلة كانت في سيارة أخرى عند نقطة التفتيش"، فيما قال المسعفون الإسرائيليون إن طفلة تبلغ ثلاث سنوات "أُعلنت وفاتها" بعد فحصها.