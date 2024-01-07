بلينكن: يجب أن يتمكن النازحون الفلسطينيون في غزة "من العودة إلى ديارهم"

رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد أنه من الضروري أن تبذل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يجب أن يتمكنوا "من العودة إلى ديارهم".



وقال بلينكن في الدوحة إلى جانب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في إطار جولة إقليمية جديدة تشمل دولا عربية وإسرائيل "يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم ما أن تسمح الظروف بذلك".



وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد إن مقتل أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية في بيروت الأسبوع الماضي أثر على قدرة الدوحة على التوسط بين حماس وإسرائيل.



وأضاف الشيخ محمد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة أن قطر ستواصل بذل المزيد من الجهود.







