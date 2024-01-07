وزيرة خارجية اليابان في اوكرانيا للتأكيد على دعم بلادها المتواصل

أكدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا الأحد في كييف "عزم" بلادها على مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، بعد حوالى عامين على بدء الحرب.



والتقت كاميكاوا، وهي أول مسؤولة أجنبية كبيرة تزور أوكرانيا هذا العام، بنظيرها دميترو كوليبا بعدما زارت بوتشا ومدينة إربين اللتين شهدتا فظائع نسبت إلى الجيش الروسي.



وقالت الوزيرة اليابانية خلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد في ملجأ للاحتماء من الغارات الجوية كإجراء أمني إن "اليابان عازمة على دعم أوكرانيا حتى يعود السلام إلى هذا البلد".



وأضافت "بناء على نتائج زيارتي، ستواصل اليابان تعزيز التعاون مع أوكرانيا".



وأشارت خصوصا إلى أن طوكيو خصصت 37 مليون دولار لتزويد أوكرانيا نظاما لرصد المسيّرات.

