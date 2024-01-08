ألمانيا مستعدة للسماح ببيع مقاتلات يوروفايتر للسعودية

أعلنت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك استعداد بلادها للسماح بمبيعات جديدة لمقاتلات من طراز يوروفايتر للسعودية، في حين كان فيتو ألماني يعوق عقدا أبرِم قبل سنوات عدة.



وقالت بيربوك للصحافة خلال زيارتها إسرائيل، إن الحكومة الفدرالية الألمانية "لا تُعارض الاعتبارات البريطانية" المتعلقة بإرسال مزيد من مقاتلات يوروفايتر إلى السعودية.



وشددت بيربوك على الدور البنّاء الذي أدّته الرياض في الأزمة الأمنية التي تشهدها المنطقة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول.