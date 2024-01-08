ارتفاع حصيلة زلزال اليابان إلى 161 قتيلا و103 مفقودين

خلّف الزلزال القوي الذي ضرب وسط اليابان في الأول من كانون الثاني ما لا يقل عن 161 قتيلا، بينما لا يزال 103 أشخاص في عداد المفقودين، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المحلية صباح الاثنين.



وأدى الزلزال الذي بلغت شدّته 7,5 درجات وتسبب بانزلاقات أرضية وأعقبه تسونامي، إلى إصابة نحو 560 شخصا، حسب بيان صادر عن مقاطعة إيشيكاوا، الأكثر تضررا من الكارثة.