تايوان ترصد 3 مناطيد صينية تحلق فوق مضيق تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت ثلاثة مناطيد صينية تحلق فوق مضيق تايوان أمس الأحد، في أحدث موجة من هذه المناطيد التي تقول الوزارة إنها رصدتها في الشهر الماضي.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن أحد المناطيد مر فوق الطرف الجنوبي لتايوان.