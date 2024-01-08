قوانين في أستراليا تحظر التحية النازية

دخلت القوانين، التي تحظر التحية النازية وعرض أو بيع الرموز المرتبطة بالجماعات الإرهابية حيز التنفيذ، في أستراليا.



وأتى ذلك، في ظل ردّ الحكومة على تزايد الحوادث المعادية للسامية، في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في غزة.



ويعاقب القانون أداء التحية النازية علنًا أو عرض الصليب المعقوف النازي أو العلامة المزدوجة المرتبطة بجماعة شوتزشتافل شبه العسكرية، بالسجن، لمدة تصل إلى 12 شهرًا.



ويحظر بالمثل بيع هذه الرموز والإتجار بها.



وشدّد المدعي العام مارك دريفوس، في بيان، على أنّ التشريع يبعث برسالة واضحة أنّه لا مكان، في أستراليا، لأولئك، الذين يمجدون المحرقة أو الأعمال الإرهابية.



وأوضح أنّه التشريع الأوّل من نوعه.