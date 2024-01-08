فيضانات في أستراليا ومحاولات إنقاذ

أنقذ رجال الإنقاذ أكثر من 20 شخصًا من الفيضانات، في ولاية فيكتوريا الأسترالية.



وحذّر المسؤولون من مزيد من الفيضانات مع اجتياح العواصف منطقة تغمرها المياه بالفعل، في أحدث موجة من الطقس العاصف تضرب الساحل الشرقيّ للبلاد.



ومن المتوقع أن تؤدي الأمطار والعواصف الرعدية إلى هطول ما يصل إلى 100 مليمتر من الأمطار، أي أكثر من معدل هطول الأمطار، خلال شهر، في بعض المناطق، على حزام عريض يمتد من جنوب غرب ولاية نيو ساوث ويلز إلى شمال شرق فيكتوريا، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية.



وتلقى رجال الإنقاذ في ولاية فيكتوريا ما يقرب من 700 مكالمة طلب للمساعدة وأجروا 26 عملية إنقاذ في الساعات الأولى، خصوصًا حول بلدة بنديجو على بعد حوالى 120 كيلومترًا شمالي ملبورن.



وأصدرت السلطات سبعة تحذيرات من الفيضانات، في أنحاء فيكتوريا.