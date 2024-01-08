قصف إسرائيليّ يطال منزلًا في دير البلح

قُتل 8 فلسطينيين وأُصيب العشرات، بعد قصف طائرات إسرائيلية لمنزل غرب مدينة دير البلح.



وأفادت مصادر طبية لوكالة "وفا"، بوصول 8 قتلى إلى مستشفى "شهداء الأقصى"، إضافة إلى عشرات المصابين، من بينهم أطفال ونساء.



وأطلقت طائرة مسيّرة للجيش الإسرائيليّ النار، تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبيّ، جنوب شرق خان يونس.



وقصفت الطائرات مباني كلية العلوم والتكنولوجيا، جنوب خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وشنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.