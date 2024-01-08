الجيش الأوكرانيّ: روسيا شنّت هجومًا صاروخيًا كبير النطاق على عدد من المناطق الأوكرانية

شنّت روسيا هجومًا صاروخيًا كبير النطاق على عدد من المناطق الأوكرانية، وفق ما أعلن الجيش الأوكرانيّ.



وأكّد أنّ أنحاء البلاد جميعها، تحت إنذار الضربات الجوية.



وكتبت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليجرام: "كييف، احتموا!".



وأشارت إلى أنّ العاصمة مهددة بهجوم صواريخ باليستية.



وقال مسؤولون عسكريون أكرانيون، في كريفي ريه وزابوريجيا وخاركيف ودنيبروبتروفسك وخملنيتسكي إنّ مدنهم أيضًا، تواجه هجومًا صاروخيًا كبيرًا تشنه روسيا.