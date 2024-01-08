مقتل شرطيين باكستانيين مكلفين بحماية فريق تلقيح ضد شلل الأطفال

قُتل خمسة شرطيين باكستانيين على الأقل، في انفجار استهدف فريق تلقيح ضد شلل الأطفال، في شمال غرب البلاد، حسبما أعلن مسؤولون.



وقال المسؤول الإداريّ الكبير، في منطقة باجور أنور الحق لوكالة "فرانس برس" إنّ شاحنة للشرطة تقل قرابة 25 شرطيًا من حملة مكافحة شلل الأطفال استُهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع.



وقُتل خمسة من عناصر الشرطة وجرح عشرون آخرون على الأقل.



وأكد المسؤول في شرطة المنطقة كاشف ذو الفقار الحصيلة.



ووقع الانفجار، في ماموند، في منطقة باجور الحدودية المتاخمة لأفغانستان، حيث تتصاعد الهجمات المسلحة، منذ سيطرة طالبان على كابول في 2021.



ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن، مسلحين إسلاميين ولا سيما من حركة طالبان الباكستانية، قتلوا عشرات من أفراد فرق التلقيح ضد شلل الأطفال ومرافقيهم الأمنيين في السابق.