ارتفاع عدد المفقودين في زلزال اليابان إلى 323

ارتفع عدد المفقودين جراء الزلزال الذي ضرب اليابان في رأس السنة إلى 323 أي أكثر بثلاث مرات من الحصيلة السابقة البالغة 103 مفقودين، وفق بيانات جديدة نشرتها السلطات المحيلة الثلاثاء.



وسُجل غالبية المفقودين في واجيما، إحدى أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال الذي ضرب في الأول من كانون الثاني، إذ ارتفع عدد المفقودين فيها من 31 إلى 281 على ما أظهرت البيانات.