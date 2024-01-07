البورصة السعودية تعلن إطلاق المؤشر تاسي 50

أعلنت البورصة السعودية إطلاق المؤشر تاسي 50.



وأوضحت أن المؤشر تاسي 50 يرصد أداء أكبر 50 شركة مدرجة في السوق من حيث إجمالي القيمة السوقية.