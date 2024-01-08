قضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

تعقد محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع، جلسات للنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، في حرب غزة وتطالب بوقفعاجل لحملتها العسكرية.واعتبرت جنوب أفريقيا، في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة أنّ أفعال إسرائيل وقتل الفلسطينيين هي ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب، لتدمير الفلسطينيين، في غزة، كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.وأشارت الدعوى إلى أنّ سلوك إسرائيل من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات، التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها، يشكل انتهاكًا لالتزاماتها، تجاه الفلسطينيين، في غزة، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.