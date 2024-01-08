ارتفاع كبير في الصادرات الألمانية

ارتفعت الصادرات الألمانية بما يتجاوز التوقعات بكثير، في تشرين الثاني، مع زيادة قوية للطلب، في الإتحاد الأوروبيّ، وفق ما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحاديّ.



وزادت الصادرات الألمانية 3.7 في المئة في تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق.



وتوقع استطلاع أجرته رويترز تسجيل زيادة 0.3 في المئة.



وأفاد مكتب الإحصاء الاتحاديّ بأنّ الواردات ارتفعت 1.9 في المئة مقارنة بشهر تشرين الأول، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 0.2 في المئة.



وقال المكتب إنّ الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبيّ ارتفعت 5.4 في المئة، مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول خارج التكتل 1.8 في المئة.



وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضًا قدره 20.4 مليار يورو (22.3 مليار دولار) في تشرين الثاني، مقابل 17.7 مليار يورو، في الشهر السابق.