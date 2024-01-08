سهم مجموعة إم.بي.سي يقفز 30% بعد أول تداول له في سوق "تاسي"

قفزت أسهم مجموعة إم.بي.سي السعودية الإعلامية العملاقة بنسبة 30 بالمئة فوق سعر إدراجها اليوم في أول تداول لها في السوق، بعد جمع 831 مليون ريال سعودي (222 مليون دولار) في طرح عام أولي لعشرة بالمئة من أعمالها.



وجرى تداول السهم بسعر 32.5 ريال (8.67 دولار) مع فتح سوق الرياض، مقارنة بسعر الطرح العام الأولى عند 25 ريالا للسهم.



ويذكر أنه اعتبارا من اليوم، بدأ تداول أسهم مجموعة "إم بي سي" في سوق الأسهم السعودي - تاسي، ضمن قطاع الإعلام والترفيه برمز تداول 4072، وبالرمز الدولي SA15U0CHVK19 وبسعر 25 ريالا للسهم.



ويعد إدراج شركة مجموعة "إم بي سي" القابضة المحدودة أول إدراج في السوق الرئيسية تاسي خلال العام الحالي 2024.