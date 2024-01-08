رئيسة وزراء بنغلادش تفوز في الانتخابات التشريعية

فازت رئيسة الوزراء، في بنغلادش، الشيخة حسينة، بولاية خامسة، وفق ما أعلنت مفوضية الانتخابات.



وحصل حزبها على أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان، في انتخابات تشريعية، قاطعتها المعارضة ووصفتها بأنّها صورية.



وأعلن نائب أمين المفوضية منير الزمان تالوكدر، غداة الانتخابات، أنّ حزب حسينة "رابطة عوامي" فاز، في الانتخابات.



وحسب الأرقام الأولية، إنّ المشاركة، في الانتخابات، كانت ضعيفة وتقارب نسبتها 40%.



وقال تالوكدر إنّ حسينة فازت بـ223 مقعدًا من أصل 300، في البرلمان.