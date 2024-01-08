غالانت: نقاتل محورًا وليس عدوًا واحدًا

رأى وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت أنّ شدة الهجوم، في غزة، تشير إلى "عزم بلاده الأكيد على تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تدير القطاع وردع الخصوم المحتملين الآخرين المتحالفين مع إيران مثل "حزب الله"."



وأبدى وجهة نظره الأساسية، لصحيفة وول ستريت جورنال، "وهي أننّا نقاتل محورًا وليس عدوًا واحدًا."



وقال: "إيران تعمل على بناء قوتها العسكرية، حول إسرائيل من أجل استخدامها."