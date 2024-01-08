البابا: لوقف إطلاق النار على الجبهات كلها بما في ذلك لبنان

دعا بابا الفاتيكان، الذي ركز على الصراع، في الشرق الأوسط، إلى وقف إطلاق النار على الجبهات كلها، بما في ذلك لبنان.



وندد البابا فرنسيس، في خطابه السنويّ للدبلوماسيين، بهجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول على إسرائيل.



واعتبره عملًا فظيعًا من الإرهاب والتطرف.



ودعا البابا فرنسيس مجددًا إلى الإفراج فورًا عن الرهائن المحتجزين، في غزة.