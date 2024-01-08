وزيرة الخارجية الألمانية: على إسرائيل واجب حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية

شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في رام الله اليوم، على أن من واجب إسرائيل حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وجاءت تصريحاتها بعد أن قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت ستة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال مسؤولون إسرائيليون إن مجندة لقيت حتفها في أعمال العنف.