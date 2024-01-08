أوكرانيا دمّرت عددًا من الصواريخ الروسية

دمّرت القوات الأوكرانية 18 من أصل 51 صاروخًا من أنواع مختلفة أُطلقت، خلال موجة من الضربات الجوية الروسية، وفق ما أعلن سلاح الجو الأوكرانيّ.



وأوضح أنّ روسيا أطلقت 32 صاروخ كروز، خلال الليل، إضافة إلى ثماني طائرات مسيرة من طراز شاهد وأنه أسقط المسيرات كلها.



وقال: "تعرضت منشآت للبنية التحتية الحيوية ومنشآت مدنية وعسكرية صناعية للهجوم."